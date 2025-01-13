النشرة: قوة اسرائيلية معززة بعدد من الدبابات تقوم باطلاق النار وتمشيط منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب ميس الجبل

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "قوة كبيرة من القوات الاسرائيلية معززة بعدد من الدبابات والآليات تقوم باطلاق النار وتمشيط منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، وسط تحليق مكثف ومنخفض للطيران المسيّر الاسرائيلي".

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