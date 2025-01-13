أعلن النائب جميل السيد، في تصريح له من بعبدا، أنه "أبلغت الرئيس جوزاف عون أنه اذا تساوت الاصوات بين نجيب ميقاتي ونواف سلام سيكون صوتي لميقاتي، والا لا تسمية".
ولفت السيد الى أن "طريقة ترشيح نواف سلام اوحت وكأن البلد في كباش"، معتبرا أن "طريقة عمل ميقاتي في الدولة لا تعجبني لكن لا يمكن لي الا الاعتراف بأن طريقة ادارته للبلاد في الفترة الماضية كانت جيدة ما سمح له بالوصول الى بداية شاطئ امان وهذا يحسب له".
كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: قلت للرئيس عون اذا تساوت الاصوات بين ميقاتي وسلام سيكون صوتي لميقاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.