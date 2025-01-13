جميل السيد: قلت للرئيس عون اذا تساوت الاصوات بين ميقاتي وسلام سيكون صوتي لميقاتي

أعلن النائب جميل السيد، في تصريح له من بعبدا، أنه "أبلغت الرئيس جوزاف عون أنه اذا تساوت الاصوات بين نجيب ميقاتي ونواف سلام سيكون صوتي لميقاتي، والا لا تسمية".

ولفت السيد الى أن "طريقة ترشيح نواف سلام اوحت وكأن البلد في كباش"، معتبرا أن "طريقة عمل ميقاتي في الدولة لا تعجبني لكن لا يمكن لي الا الاعتراف بأن طريقة ادارته للبلاد في الفترة الماضية كانت جيدة ما سمح له بالوصول الى بداية شاطئ امان وهذا يحسب له".