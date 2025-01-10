هنأ النائب فريد البستاني، رئيس الجمهورية جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية.
وفي تصريح له، بارك البستاني لعون قائلا :"مبروك فخامة الرئيس جوزاف عون. نتمنى لك النجاح لما فيه خير لبنان، ومن موقعي في رئاسة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط سأتعاون مع العهد ومع الحكومة العتيدة لمواكبة اقرار القوانين الاصلاحية".
وشدد على أن "البلد بحاجة إلى ورشة انقاذ واصلاح استثنائية تتطلب كل تعاون".
كانت هذه تفاصيل خبر فريد البستاني هنأ الرئيس جوزاف عون: البلد بحاجة إلى ورشة انقاذ واصلاح استثنائية تتطلب كل تعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.