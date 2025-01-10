فريد البستاني هنأ الرئيس جوزاف عون: البلد بحاجة إلى ورشة انقاذ واصلاح استثنائية تتطلب كل تعاون

هنأ النائب فريد البستاني، رئيس الجمهورية جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية.

وفي تصريح له، بارك البستاني لعون قائلا :"‏مبروك فخامة الرئيس جوزاف عون. نتمنى لك النجاح لما فيه خير لبنان، ومن موقعي في رئاسة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط سأتعاون مع العهد ومع الحكومة العتيدة لمواكبة اقرار القوانين الاصلاحية".

وشدد على أن "البلد بحاجة إلى ورشة انقاذ واصلاح استثنائية تتطلب كل تعاون".