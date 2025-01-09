أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، أنّه تمّ العثور على مواطن سويسري موقوف بتهمة التجسّس ميتًا في سجن بمدينة سمنان بشرق البلاد، مؤكّدة أنّه انتحر.
وذكرت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا، أنّ "الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض عليه بتهمة التجسّس وأنّ قضيته كانت قيد التحقيق"، بدون مزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيرانية أعلنت انتحار مواطن سويسري موقوف بتهمة التجسس داخل سجن شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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