شخصيات إقليمية ودولية هنأت بانتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية

هنأت شخصيات إقليمية ودولية بانتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية بعد حصوله على 99 صوتًا في جلسة انتخابية لمجلس النواب.

بلاسخارت

بدورها، هنّأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، العماد عون على انتخابه رئيسًا للجمهوريّة اللّبنانيّة. ورحبت بانتخاب الرئيس بـ"وصفه خطوة أولى طال انتظارها لتجاوز الفراغ السياسي والمؤسساتي في لبنان، بما يوفر للشعب اللّبنانيّ مؤسسات حكوميّة فعّالة تلبّي تطلّعاتهم".

وشدّدت المنسّقة الخاصّة على ضرورة "الإسراع في تكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة دون أي تأخير، إذ إنّ المهام الملقاة على عاتق الدولة اللّبنانية ضخمة للغاية ولا تحتمل المزيد من إضاعة الوقت".

وأضافت: "حان الوقت لكلّ صانع قرار أن يضع مصلحة لبنان في المقام الأول، فوق كافة الاعتبارات الشخصية أو السياسية".

وأشارت إلى أنّ "انتخاب رئيس جديد يبعث الأمل مجددًا، ويمثّل فرصة لتمهيد الطريق نحو تحقيق تقدّم في ترسيخ وقف الأعمال العدائية وضمان أمن واستقرار البلاد، بما في ذلك تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللّبنانية ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة".

وأكّدت أن "الأمم المتحدة تتطلّع للعمل مع الرئيس عون والسلطات المعنيّة لدعم لبنان فيما يتخذه من خطوات ملموسة ومجدية لتحقيق تلك الأهداف".

ليزا جونسون

وأشارت السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، إلى أنّها "سعيدة للغاية" بانتخاب جوزاف عون رئيسًا للبلاد.

أبو الغيط

وذكر كتب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أنّ "صادق التهنئة للبنان على انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد طول انتظار. كل التمنيات الطيبة للرئيس الجديد بالتوفيق في مهامه الجديدة ولشعب لبنان بالسلام والاستقرار والرفاه".

ساندرا دو وال

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، في تصريح: "مبروك للبنان انتخاب رئيس!"، مضيفة "تصريحات مشجعة جدا للرئيس جوزاف عون".

وأضافت "المسؤولية تجاه الأجيال المستقبلية، والوحدة بين الطوائف، والإصلاحات واحتكار الدولة للسلاح. نتطلع إلى تشكيل سريع للحكومة كخطوة تالية. إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم".