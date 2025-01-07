قاسم : صبر حزب الله قد ينفد على الخروقات الإسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذر الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، مساء السبت 4 يناير 2025، من أن صبر حزبه على الخروقات الإسرائيلية قد ينفد قبل انتهاء مدة الـ60 يوما لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال القائد السابق لفيلق " القدس " بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، جراء غارة أمريكية بالعراق عام 2020.

وقال نعيم قاسم في خطابه، إنه "في الماضي وصلت إسرائيل خلال أيام إلى بيروت، أما في عدوان عام 2024 لم تتمكن من أن تتقدم أكثر من مئات الأمتار عند الحافة الأمامية. لم تستطع إسرائيل التقدم لأن المقاومين ثبتوا وصمدوا في وجهها. ألا يعني هذا أن المقاومة لديها ردع وقوية وأفشلت أهداف العدو؟".

وأضاف "كسرنا شوكة إسرائيل ولم تتمكن من تحقيق أهدافها، وبفضل هذه التضحيات ستستمر المقاومة. بعد معركة ’أولي البأس’ لا إمكانية لأن يستمر لبنان دون المقاومة، وما حصل في هذه المعركة قطع الطريق أمام إسرائيل بأن يكون لها آمال في لبنان، وقد أرغم العدو على طلب وقف إطلاق النار بسبب قدرة المقاومة ونحن وافقنا من خلال الدولة اللبنانية".

وأوضح قاسم، أن "قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه".

ولفت إلى أنه "لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة، وصبرنا مرتبط بالتوقيت المناسب لمواجهة العدو. قد ينفد صبرنا قبل الـ60 يوما أو بعده، عندما نقرر أن نفعل شيئا سترونه مباشرة".

وتابع قاسم "الاتفاق يعني حصرا جنوب نهر الليطاني والدولة هي المسؤولة مع الرعاة لتكف يد إسرائيل وتنفذ الاتفاق"، مشددا على أن "المقاومة بدأت بالتعافي بعد أيام من شهادة حسن نصر الله والكل شاهد على ذلك".

المصدر : وكالات