ارتفاع حصيلة زلزال منطقة "التيبت" في الصين إلى 95 قتيلًا

زلزال قرب الحدود الصينية

ضحايا الزلزال

الدمام - شريف احمد - ارتفاع حصيلة زلزال التيبت إلى 95 قتيلًا و130 جريحًا، جراء الزلزال الشديد الذي ضرب الثلاثاء منطقة التيبت في جبال الهيمالايا جنوب غرب الصين قرب الحدود مع النيبال، بحسب السلطت المحلية.وأوردت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" قبل ساعات خبر مقتل 53 شخصًا، وإصابة 62 بجروح جراء الزلزال بقوة 6,8 درجات، الذي هز كانتون دينغري في الساعة 9:05، بعدما أفادت حصيلة سابقة عن سقوط 23 قتيلًا.وأوضحت وفق تقرير أصدره المركز الصيني لشبكات الزلازل، أنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالًا وخط طول 87.45 درجة شرقًا، حيث ضرب الزلزال على عمق 10 كيلومترات.وأوردت الوكالة الوطنية الصينية للزلازل أن الزلزال بقوة 6,8 درجات ضرب كانتون دينغري قرب الحدود الصينية النيبالية في الساعة 9,05 (1,05 ت غ)، فيما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن شدة الزلزال بلغت 7,1 درجات.

وأضافت أن سكان "كانتون دينغري وجواره شعروا بالهزات بقوة وانهارت عدة مبان قرب مركز" الزلزال.

ويقع مركز الزلزال على مسافة حوالى 370 كلم إلى جنوب غرب لاسا كبرى مدن التيبت، وفق بيانات المركز الوطني للزلازل.