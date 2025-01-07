اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بمعارك شمالي قطاع غزة". كما افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب وصل إلى 826 ضابطا وجنديا".

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