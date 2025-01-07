الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في نشرتها المسائية أن "يكون الطقس مستقر خلال الأيام القادمة".

وحذّرت من "خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ2000 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية".

ولفتت الى أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية".

واوضحت أن "طقس الخميس صافٍ مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مترافقة مع نسبة رطوبة منخفضة".