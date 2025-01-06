"النشرة": تواصل سياسي مفتوح.. وهوكشتاين سيسمع ما سمعه الموفد السعودي

علمت "النشرة" ان اتصالات سياسية جرت في الساعات الماضية بين قوى سياسية، بشأن ملف انتخاب رئيس الجمهورية، ليتبيّن ان المواقف لا تزال هي ذاتها بشأن المرشحين، من دون اي تغيير فرضته زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان.

وقال مصدر مطّلع ل"النشرة" إن المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين سيسمع في بيروت ما كان سمعه الموفد السعودي، خصوصاً لجهة الاعتراض على طرح انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون من قبل الذين يعارضون وصوله إلى بعبدا.

واضاف المصدر ذاته "ان المواقف اللبنانية ستبقى ثابتة من دون اي تعديل، طالما توجد فكرة فرض مرشح، لكنها ستكون مرنة في حال تمّ طرح اسماء عدة، ضمن رؤية واعدة سياسياً واقتصادياً للمرحلة المقبلة".

وكان هوكشتاين اجرى لقاء في المملكة العربية السعودية بشأن لبنان قبل وصوله إلى بيروت في الساعات المقبلة.