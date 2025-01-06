الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية أن "يكون الطقس متقلب نسبياً، بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق مصر، ويستمر حتى ظهر الاثنين ليعود ويستقر الطقس تدريجياً".

وحذرت من "خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ1600متر".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع تساقط أمطار متفرقة فجراً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية".

ولفتت الى ان "الطقس الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، وضباب محلي على المرتفعات".

وذكرت ان "طقس "الأربعاء غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة"، مضيفة أن "طقس الخميس غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية".