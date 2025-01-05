بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة فوز المنتخب البحريني الأول لكرة القدم بكأس بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني لجلالته، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لمملكة البحرين وشعبها الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ ملك البحرين بمناسبة فوز منتخب بلاده ببطولة كأس الخليج لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.