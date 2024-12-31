شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى.. 45 تقريرًا تعرض خسائر الأعاصير في جنوب الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم بسبب عواصف شديدة أدت إلى إثارة العديدة من الأعاصير التي اجتاحت جنوب الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي، فيما يعمل مسؤولون على تقييم الأضرار.

وقال بريان هيرلي، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إنه صدر ما لا يقل عن 45 تقريرًا عن الأضرار التي سببتها الإعاصير في جميع أنحاء ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما وجورجيا.

عواصف خلال رحلات العطلات

تسببت العواصف التي وقعت خلال رحلات العطلات المزدحمة في حدوث أحوال غير ملائمة على الطرق، أدت إلى حالات تأخير أو إلغاء في بعض أكثر المطارات الأمريكية ازدحامًا.



5 أعاصير في هيوستن

واعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد، كان هناك أكثر من 600 حالة تأخير في الرحلات في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، وفقًا لموقع "فلايت أوير".

قال خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، فرانك بيريرا: "ليس من المألوف إلى حد ما حدوث طقس قاس بهذا الحجم في أواخر العام".

وفي منطقة هيوستن، أكدت أطقم مسح العواصف التابعة لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن ما لا يقل عن 5 أعاصير ضربت شمال وجنوب المدينة يوم السبت.