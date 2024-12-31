ذكر النائب غسان سكاف لـ "الأنباء" الكويتية، بان قائد الجيش العماد جوزف عون متقدم، مع وجود اسمين يمكن ان يصل أحدهما، إذا لم يكن هناك قرار حاسم بالقبول بانتخاب عون من دون تعديل دستوري من قبل عاصمة دولية وأخرى عربية.
وتابع سكاف: "إذا لم تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسا في الدورات المتتالية، سيطرح اسم جديد لاحقا في دورة متأخرة على أن يحظى بتأييد واسع ويصبح رئيسا".
كانت هذه تفاصيل خبر غسان سكاف: قائد الجيش متقدم مع اسمين يمكن إيصال أحدهما للرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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