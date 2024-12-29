توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" في نشرتها المسائية أن "يكون الطقس يوم غد الاثنين غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق وتلامس الـ 1300 متر خلال الليل ودون ذلك في المناطق الشمالية".

كانت هذه تفاصيل خبر الارصاد الجوية: امطار متفرقة غدا مع برق ورعد وثلوج على ارتفاع 1400 متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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