يديعوت أحرونوت: قائد الكتيبة 53 بغزة يناشد الرئيس الإسرائيلي عدم تمرير قانون يسمح للحريديم بالتهرب من الخدمة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن "قائد الكتيبة 53 بغزة يناشد الرئيس الإسرائيلي عدم تمرير قانون يسمح للحريديم بالتهرب من الخدمة". ولفتت الصحيفة، الى ان "قائد الكتيبة 53 قال للرئيس إن جنود الاحتياط مسحوقون ويتحملون عبئا ثقيلا وبعضهم خسر أعماله"، مضيفاً "السماح بتهرب الحريديم من الخدمة العسكرية ستكون له تداعيات على أمن إسرائيل".

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