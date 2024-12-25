الطوائف المسيحية في صيدا احتفلت بعيد الميلاد المجيد

احتفلت الطوائف المسيحية في صيدا بالميلاد المجيد، حيث أُقيمت القداديس ورُفعت الصلوات على نيّة السلام والأمان وانتخاب رئيس للجمهورية. وترأس راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار الذبيحة الإلهية في كاتدرائية مار إلياس الحي في صيدا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما ترأس راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران إيلي حداد قداس الميلاد في كاتدرائية مار نقولاوس، يعاونه عدد من الكهنة، وذلك بحضور عدد من الفاعليات وأبناء الرعية. وألقى المطران عظة أعرب فيها عن أمله في انتخاب رئيس للجمهورية، وتعافي لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية ليعود إلى سابق عهده من الازدهار.

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