شكرا لقرائتكم خبر عن شيوخ القبائل المصرية: قرار العفو تقدير من الرئيس السيسي لموقف ودور أهل سيناء والان مع تفاصيل الخبر

قال الشيخ على فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل المصرية، إن شيوخ وأبناء سيناء يوجهون الشكر للرئيس السيسى على قرار العفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، واهتمامه بسيناء بصفة خاصة.

وأضاف على فريج، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن العفو الرئاسى تعبير عن تقدير الرئيس السيسى لموقف ودور أهل سيناء فى مواجهة الإرهاب مع القوات المسلحة، موضحا أن سيناء كانت مهمشة طوال السنوات الماضية ولم تشهد أى تنمية، لكن الرئيس السيسى الوحيد الذى اهتم بتعميرها.

وأشار على فريج، إلى أن حجم المشروعات التى قامت على أرض سيناء حلم تحقق، حيث تم إنفاق 66 مليار جنيه على البنية التحتية فى سيناء من طرق ومستشفيات ومدارس وخط سكة حديد، مؤكدا أن تنمية سيناء سيعود على أبناء مصر جميعا وليس أبناء سيناء فقط.