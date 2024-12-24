شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ومفتي الجمهورية الأسبق يقدمان العزاء فى والدة أمين مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

قدم عبد الحليم علام نقيب المحامين، والدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية الأسبق - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، التعازي إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في وفاة والدته، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما توافد عدد من النواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووفد من المحامين بصحبة نقيب المحامين لتقديم واجب العزاء.

وكان المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب قد أعلن صباح الأحد عن وفاة والدته، ودفنها بمقابر عوارة بمدينة طنطا، وشارك في تشييع الجثمان عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى مدينة طنطا ومحافظة الغربية.



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار أحمد مناع



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار حنفى جبالى



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يقدم واجب العزاء



الناب عبد الوهاب الجندى يقدم واجب العزاء



جانب من العزاء



جانب من عزاء والدة المستشار أحمد مناع



عزاء والدة أحمد مناع وكيل مجلس الشيوخ



عزاء والدة المستشار أحمد مناع بمسجد المشير



عزاء والدة المستشار أحمد مناع



عزاء والدة أمين مجلس النواب (1)



عزاء والدة أمين مجلس النواب (2)



عزاء والدة أمين مجلس النواب (3)



عزاء والدة أمين مجلس النواب (4)



عزاء والدة أمين مجلس النواب (5)



عزاء والدة أمين مجلس النواب (6)



عزاء والدة أمين مجلس النواب (7)



عزاء والدة أمين مجلس النواب (8)



عزاء والدة أمين مجلس النواب (9)



عزاء والدة أمين مجلس النواب (10)



محمد أنور عصمت السادات