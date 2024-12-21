ستارمر أعرب عن "رعبه" بعد الهجوم في ماغديبورغ: نقف مع الشعب الألماني

لفت رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​ (Keir Starmer)، في تصريح، إلى "أنّني أشعر بالرّعب من الهجوم الفظيع الّذي وقع في ماغديبورغ مساء الجمعة. أفكاري مع الضّحايا وعائلاتهم وجميع المتضرّرين"، مؤكّدًا "أنّنا نقف مع الشّعب الألماني".

وكانت قد أفادت صحيفة "بيلد" الألمانيّة مساء أمس، بسقوط 11 قتيلًا على الأقل ونحو 80 مصابًا، جرّاء حادثة دهس في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ (Magdeburg).

بدوره، أكّد حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانيّة راينر هاسيلوف، أنّ منفّذ حادثة هو طبيب سعودي الجنسيّة يقيم في ألمانيا منذ عام 2006، وذلك بعد أن أفادت صحيفة "فيلت" الألمانيّة بذلك.