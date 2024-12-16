نقلت صحيفة "ديرشبيغل" الالمانية عن دبلوماسيين أوروبيين، قولهم أن "هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية لدى الاتحاد الأوروبي بات موقفها أكثر اعتدالا".
كما نقلت الصحيفة، عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، تأكيده انه "نتوقع من القيادة السورية الجديدة حماية الأقليات كالأكراد والمسيحيين".
واضاف :"ننبه إلى الخطر الذي تشكله القاعدتان العسكريتان الروسيتان في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر دير شبيغل عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي: نتوقع من القيادة السورية الجديدة حماية الأقليات كالأكراد والمسيحيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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