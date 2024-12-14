مقتل 4 أشخاص بتفجير في حفل خيري في تايلاند

قُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين في انفجار وقع في حفل خيري للصليب الأحمر في مقاطعة تاك، شمال غرب تايلاند.

واعتقلت الشرطة اثنين من المراهقين المشتبه فيهم من ولاية كارين، يبلغان من العمر 16 و17 عاما، قاما بتفجير عبوة ناسفة، أسفرت عن مقتل شخصين على الفور وتوفي اثنان آخران متأثران بجراحهما في المستشفى، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية.