فيلم Gladiator 2 يحقق إيرادات مذهلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق فيلم “Gladiator 2” نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته 371 مليونًا و515 ألف دولار منذ إطلاقه في 22 نوفمبر الماضي. الفيلم من إنتاج شركة Paramount Pictures وإخراج المخرج العالمي ريدلي سكوت.

وتوزعت إيرادات الفيلم بين السوق الأمريكية، التي سجلت 135 مليونًا و815 ألف دولار، والسوق العالمية التي حققت 235 مليونًا و700 ألف دولار.

قصة جديدة وشخصيات قوية

يتابع الفيلم أحداث الجزء الأول، حيث يلعب النجم العالمي بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس الذي لعب دوره سابقًا خواكين فينيكس. يجد لوسيوس نفسه مضطرًا لدخول الكولوسيوم، حيث يسعى لاستعادة مجد روما بعد أن تعرض منزله لغزو من الأباطرة المستبدين.

فريق تمثيل استثنائي

يضم العمل طاقمًا مميزًا من النجوم، بما في ذلك دينزل واشنطن، كوني نيلسن، ديريك جاكوبي، دجيمون هونسو، جوزيف كوين، بيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

نجاح الفيلم وتأثيره

الفيلم يقدم تجربة سينمائية ملحمية تجمع بين الدراما التاريخية والإثارة، مما يعزز إرث السلسلة التي بدأت بفيلم “Gladiator” الأصلي عام 2000. نجاح الفيلم في شباك التذاكر يؤكد مكانته كواحد من أهم الإنتاجات السينمائية لعام 2024.