انت الان تتابع خبر تقرير أمريكي: بلينكن طلب من السوداني منع عبور الأسلحة الإيرانية إلى سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مسؤول أميركي، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ولدى زيارته للعراق، طلب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، منع إيران من إرسال أسلحة لسوريا عبر أراضيه.وأضاف أن سوريا لا تزال "هشة" وهذا من الممكن أن يزعزع استقرارها، كما ذكر أن بلينكن طلب من السوداني اتخاذ "إجراءات صارمة ضد الجماعات المدعومة من إيران" وأن واشنطن تريد من العراق منع وصول الأسلحة إلى هناك والتي يمكن أن تستخدمها الجماعات المدعومة من إيران أو تزيد من زعزعة استقرار البلاد، مبيناً أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران ضعفت بسبب الصراع مع "إسرائيل".

وتابع ان بلينكن في بغداد طلب من رئيس الوزراء العراقي منع إيران من إرسال أسلحة ومعدات أخرى عبر البلاد إلى سوريا، مؤكداً أن طهران لا تقوم حالياً بإرسال الأسلحة عبر العراق.

كما طلب بلينكن من السوداني أيضاً اتخاذ إجراءات صارمة ضد "الجماعات المدعومة من إيران" في العراق والتي "تهاجم من وقت لآخر القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد".