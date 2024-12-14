لأسباب غير متوقعة.. جيم كاري يعود بـSonic The Hedgehog

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم العالمي جيم كاري عن سبب عودته للمشاركة في بطولة فيلم “Sonic The Hedgehog 3″، قائلاً إنه “يحتاج إلى المال بصراحة”. كاري يجسد شخصية الشرير دكتور روبوتنيك في السلسلة الناجحة.

تحالفات غير متوقعة وشخصيات جديدة

يشهد الجزء الثالث من السلسلة تحالفًا غير متوقع بين الشخصيات الرئيسية سونيك (بن شوارتز)، تيلز (كولين أوشونيسي)، ونكلز (إدريس إلبا)، مع دكتور روبوتنيك لمواجهة خصم جديد يتمثل في شادو ذا هيدجهوج الذي يؤدي صوته النجم كيانو ريفز.

تصريحات مثيرة خلال العرض الأول

خلال العرض الأول للفيلم في المملكة المتحدة بلندن، أجرت وكالة Associated Press مقابلة مع كاري، حيث سئل عن سبب عودته للسلسلة، خاصة بعد أن أعلن في عام 2022 عقب فيلم “Sonic The Hedgehog 2” أنه يفكر في اعتزال التمثيل.

رد كاري بلهجته الساخرة المعتادة: “عدت إلى هذا الكون لأنني، أولاً وقبل كل شيء، ألعب دور عبقري، وهو أمر مبالغ فيه بعض الشيء، ولكن الحقيقة أنني اشتريت الكثير من الأشياء وأحتاج إلى المال، بصراحة.”

نجاح مستمر للسلسلة

سلسلة “Sonic The Hedgehog” حققت نجاحًا عالميًا منذ إطلاق الجزء الأول، ويبدو أن الجزء الثالث يعد بمزيد من الإثارة والتحولات غير المتوقعة، مع طاقم مميز من النجوم وقصة تجمع بين الأكشن والكوميديا.