الجيش الإسرائيلي هدد سكان قطاع غزة في جنوب شرق جباليا: تحذير مسبق قبل الهجوم

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وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "كلّ سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة D5, C2 المحدّدة (منطقة جنوب شرق جباليا)"، زاعمًا أنّ "هذا تحذير مسبق قبل الهجوم!".
وادّعى في تصريح، أنّ "المنظّمات المسلّحة تطلق القذائف الصّاروخيّة مرّة أخرى من هذه المنطقة، الّتي تمّ تحذيرها مرّات عدّة في الماضي"، مضيفًا: "انتقلوا فورًا إلى المآوي في مركز مدينة غزة".
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