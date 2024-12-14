فيدان: السفارة التركية في دمشق ستستأنف عملها غدًا السبت

لفت وزير الخارجيّة التّركيّة ​هاكان فيدان​ (Hakan Fidan)، تعليقًا على الأيّام الّتي شهدت انهيار حكم الرّئيس السّوري ​بشار الأسد​، إلى "أنّنا أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العمليّة دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشريّة، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمّين".

وأشار، في مقابلة تلفزيونيّة، إلى "أنّهم أبلغوا إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراضٍ في الجولان السّوري، وخطورة هذه الاستراتيجيّة"، مركّزًا على أنّ "​سوريا​ لديها حكومة وطنيّة لا تعترف بـ"واي بي جي" ولا غيره من القوى، وستستعيد سيادتها ووحدة ترابها".