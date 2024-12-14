البنك المركزي الألماني خفّض توقعاته لنمو الناتج الإجمالي في 2025 و2026

خفّض البنك المركزي الألماني، توقّعاته لنمو النّاتج المحلّي الإجمالي في عام 2025 بنسبة 0,2 بالمئة فقط، مقارنةً بـ1,1% بحسب الأرقام السّابقة الصّادرة في حزيران الماضي. أمّا بالنّسبة للعام 2026، فإنّ نسبة النّمو المتوقّعة باتت 0,8%، مقارنةً بـ1,4% سابقًا.

وهذه الأرقام أدنى من تلك الصّادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانيّة، الّتي توقّعت نموًّا بنسبة 1,1% في 2025، و1,6% في 2026.

أمّا في ما خصّ العام 2024 الحالي، فيُتوقّع أن ينخفض النّاتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0،2%، وفقًا للحكومة والبنك المركزي الألمانيَّين، في ركود للسّنة الثّانية على التّوالي.

وأكّد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، في بيان، أنّ "الاقتصاد الألماني يكافح ليس فقط ضدّ رياح اقتصاديّة معاكسة مستمرّة، ولكن أيضًا ضدّ مشاكل هيكليّة".