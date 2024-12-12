طقس خريفي مستقر حتى بعد ظهر الخميس حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية حتى مساء الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى بعد ظهر يوم غد الخميس حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حالياً شمال البحر الاسود يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر تأثيره حتى مساء الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجيا.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم ،تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية ومن المتوقع ان تشتد احيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة، تشتد احيانا خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا مساء ويتحول الى غائم جزئيا.

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية واستقرارها في المناطق الداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.