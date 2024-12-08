شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف عن موقفه من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

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أمريكا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة بثت الأحد، إن إدارته العتيدة ستخفض "على الأرجح" المساعدات لأوكرانيا.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بثبات منذ بدأت روسيا غزو أراضيها.وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" ردًا على سؤال بهذا الخصوص "ربما. نعم، على الأرجح، بالتأكيد".وكانت أجريت محادثات ثلاثية بين ترامب والرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس.كان أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما جمع السبت في قصر الإليزيه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "مواصلة العمل المشترك من أجل السلام والأمن".وكتب ماكرون على منصة "إكس": "الولايات المتحدة وأوكرانيا وفرنسا، معا في هذا اليوم التاريخي، نجتمع من أجل نوتردام".