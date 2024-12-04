أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنه "قمنا بضربة ناجحة استهدفت تدمير عدة أنظمة أسلحة شكلت تهديدا على القوات الأميركية في منطقة الفرات شرقي سوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: دمرنا عدة أنظمة أسلحة شكلت تهديدا على قواتنا في منطقة الفرات شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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