في صحف اليوم: اول اجتماع للجنة الخماسية سيُعقد بعد غد الجمعة بمقرّ "اليونيفيل" في الناقورة

افادت مصادر معنية بالتحضيرات الجارية لأعمال اللجنة الخماسية، لصحيفة "الجمهورية"، بأنّ "اول اجتماع لها سيُعقد بعد غد الجمعة في مقرّ قيادة قوات الامم المتحدة المعززة "اليونيفيل" في الناقورة التي سينتقل اليها الجميع، بعدما اتخذ الجنرال جيفيرز مقراً ثابتاً له في السفارة الاميركية في عوكر، حيث تمركز في إحدى مبانيها معاونوه من الضباط الاثني عشر الذين يساعدونه في مهمّته التي كلّفته اياها القيادة الوسطى للجيش الأميركي".

واشارت الصحيفة بحسب معلومات، انّ "جيفيرز زار أمس مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة وعرض للتحضيرات الجارية للاجتماع الأول للجنة الخماسية مع المعنيين بالاستعدادات لبدء عملها، وهو ما يراهن عليه اللبنانيون لتحديد موقفها من الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية المتمادية منذ التوصل الى وقف النار في 27 تشرين الثاني الماضي".