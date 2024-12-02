شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بتخصيص 28 فدانا لمراكز شباب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، عددا من طلبات الإحاطة بشأن بعض المشكلات التى تواجه مراكز الشباب بمحافظة القاهرة.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على بشأن تأخر وزارة الشباب فى معاينة أرض التضامن الاجتماعى الكائنة بمؤسسة الزكاة والتى تقدر مساحتها بنحو 28 فدانا لتكون مركز شباب يخدم 10 مناطق.

وعقب الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأن الوزارة قامت بتنفيذ بعض المشروعات بمحافظة القاهرة من العام المالى 2020-2024 تتمثل فى تطوير عدد (22) مركز شباب ما بين ملاعب ومبانى إدارية، أما بالنسبة لأرض التضامن الاجتماعى تم تشكيل لجنة لمعاينة قطعة الأرض ولكن لم يكن هناك تحديد لموقع قطعة الأرض المراد إنشاء مركز شباب عليها ولم يرد إلينا ما يفيد ذلك.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ مسرح مركز شباب الأندلس وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم تطوير مسرح مركز شباب الأندلس بالمرج وتم تسليم الموقع بتاريخ 18/4/2024 وتم الاستلام الابتدائى للأعمال بتاريخ 9/7/2024، كما قامت لجنة من الوزارة بمعاينة المسرح لتوريد كراسى استكمالا لعملية التطوير وذلك فى خلال شهر يناير لعام 2025.

أما بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على براهيم، بشأن توقف وزارة الشباب والرياضة عن تقديم الدعم المالى لمعسكر شبابى بنادى المرج الرياضى للفريق الأول لكرة القدم أكد الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية، بأنه لم يتم دعم معسكر النادى الرياضى فى حينه نظراً لإقامته بعد موعد بدء دورى القسم الثالث، مضيفا أنه سيتم تقديم دعم إضافى لمعسكر نادى المرج الرياضى والذى سيتم تحديد نسبته من قيمة الدعم الأساسى.

ومن جانبه أفاد الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، بأن نادى المرج الرياضى من الأندية الاستثمارية التى طرحت منشآتها بنظام حق الانتفاع العام وأن منشآت النادى من حمام سباحه وقاعة مناسبات ومحال يديرها مستثمر، مضيفا أنه كان من المفترض أن يستفيد النادى من عوائد الطرح الاستثمارى فى دعم معسكر فريقه. وتعقيباً على رد ممثلى الجهة الإدارية كشف النائب أحمد على أن النادى لا يستفيد من الاستثمارات الحالية، مشيراً إلى وجود خطأ بكراسة الشروط التى تم طرحها بسبب الاستشارى الذى تم استبعاده، وأنه قد تم الوعد من قبل المستثمر الحالى بدعم فريق النادى، مؤكداً أن فريق النادى لم يتلقى أى دعم المستثمر حتى الآن.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخاص بتدهور حالة الملعب بمركز شباب كفر الشرفا، وتأخر مديرية الشباب والرياضة فى صيانة الملعب وردا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأن الوزارة قامت بتنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة من العام المالى 2020-2024 تتمثل فى تطوير عدد (22) مركز شباب ما بين ملاعب ومبانى إدارية، وبالنسبة لملعب مركز شباب كفر الشرفا جارى التنسيق مع الجهة المنفذة لسرعة استكمال الأعمال والتسليم الابتدائى للملعب فى خلال شهر يناير لعام 2025.

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمعاينة قطعة أرض التضامن الاجتماعى الكائنة بمؤسسة الزكاة وتحديد موقع بها لإنشاء مركز شباب عليها.

كما أوصت بالزام وزارة الشباب والرياضة بتوريد كراسى لمسرح مركز شباب الأندلس بالمرج بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تطوير ملعب مركز شباب كفر الشرفا وذلك فى خلال شهر يناير لعام 2025 وكذلك تشكيل لجنة من قٍبل وزارة الشباب والرياضة لفحص أوراق التعاقد مع المستثمر ومدى مساهمته فى تطوير نادى المرج الرياضى مع افادة اللجنة الدعم المادى المستحق من قبل وزارة الشباب والرياضة لنادى المرج الرياضى.