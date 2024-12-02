فرنسا.. أقصى اليمين يطلب التصويت على حجب الثقة عن الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مارين لوبان زعيمة حزب أقصى اليمين في فرنسا، اليوم الاثنين، أن حزبها سيقدم اقتراحا للتصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

وقال حزب التجمع الوطني إنه سيصوت لصالح الإطاحة بالحكومة بعد أن استخدم رئيس الوزراء أداة تنفيذية لتمرير مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي دون موافقة البرلمان.

وقال الحزب، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سنصوت بحجب الثقة".

ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الجناح اليساري الاقتراح، الذي يمكن أن يجري التصويت عليه يوم الأربعاء. وإذا نجح، فإنه سيطيح بالحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها السلطة.