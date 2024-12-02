بايدن: لن نتوقف عن العمل لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الى أننا "لن نتوقف عن العمل لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم، ونعرب عن صدمتنا لمقتل عمر نيوترا الأميركي الذي تحتجز حماس جثته منذ قتله خلال هجوم 7 أكتوبر".

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