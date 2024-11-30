لفت الرّئيس السّابق لـ"الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح، إلى أنّ "من جائحة كورونا إلى الحرب الأخيرة، تميّزت الهيئات الصّحيّة والاجتماعيّة كافّة ومن ضمنها مؤسّسة "فرح"، إلى مستشفيات الجبل والإقليم والبقاع الغربي وحاصبيا في القطاعين الخاص والحكومي. فالتّحيّة كلّ التّحيّة للأطبّاء والممرّضين والممرّضات والمسعفين، وكلّ من قام بالواجب الإنساني فوق كلّ اعتبار".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: تحية للأطباء والممرضين والمسعفين وكل من قام بالواجب الإنساني بالحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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