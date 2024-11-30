الحاج: اذا لم يتم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار فالعواقب ستكون وخيمة واسرائيل لن تفرق بين الدولة وحزب الله

أشار النائب رازي الحاج، في حديث لـ"LBCI"، الى أننا "نحن امام اتفاق يريد تفكيك الجناح العسكري لحزب الله وهذا الاتفاق اما أن يؤدي الى الذهاب نحو الدولة الفعلية واما يؤدي الى حرب جديدة وحصار اسرائيلي".

ولفت الحاج، الى أننا "لسنا من منطق الشماتة ولا التخوين والوقت حان لبناء الدولة"، مضيفاُ "اذا لم يتم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار فالعواقب ستكون وخيمة واسرائيل لن تفرق بين الدولة وحزب الله".

وذكر أنه "يجب اعادة تقوية الاقتصاد الشرعي الذي سيؤمن ايرادات كبيرة للدولة وأخشى من الحصار الاقتصادي في حال لم يطبق الاتفاق"، مؤكداً أنه "علينا تأمين الغطاء السياسي للجيش لتنفيذ مهامه وهناك ورشة ستحصل في المؤسسة العسكرية وهذه المؤسسة هي الضمانة".