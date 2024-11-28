"سبوتنيك": وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من القوات الخاصة بالجيش السوري إلى محور ريف حلب الغربي

أفادت وكالة "سبوتنيك"، عن "وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من القوات الخاصة في الجيش السوري إلى محور ريف حلب الغربي، والذي يشهد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة".

في وقت سابق، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن مقتل أكثر من 200 شخص غالبيتهم من المسلحين في جراء المعارك المتواصلة منذ بين الجيش السوري، وهيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها في شمال سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المرصد أن المعارك أسفرت عن مقتل 182 من المسلحين هم "102 من هيئة تحرير الشام و19 من فصائل "الجيش الوطني" الموالية لتركيا"، إضافة الى 61 من الجيش السوري وفصائل حليفة له. كما قتل 19 مدنيا على الأقلّ "بقصف روسي" على قرى في ريفي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، بحسب المصدر ذاته.

صباح اليوم، أعلنت القيادة العامّة للجيش والقوّات المسلّحة السّوريّة، أنّ "التّنظيمات الإرهابيّة المسلّحة المنضوية تحت ما يُسمّى "جبهة النّصرة الإرهابيّة" والموجودة في ريفَي حلب وإدلب، قامت بشنّ هجوم كبير وعلى جبهة واسعة صباح يوم الأربعاء 27/11/202، بأعداد كبيرة من الإرهابيّين وباستخدام الأسلحة المتوسّطة والثّقيلة؛ مستهدفةً القرى والبلدات الآمنة ونقاطنا العسكريّة في تلك المناطق".

وأوضحت في بيان، أنّ :"قوّاتنا المسلّحة قد تصدّت للهجوم الإرهابي الّذي ما زال مستمرًّا حتّى الآن، وكبّدت التّنظيمات الإرهابيّة المهاجِمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح"، مشيرةً إلى أنّ "قوّاتنا تقوم بمواجهة التّنظيمات الإرهابيّة بمختلف الوسائط النّاريّة وبالتّعاون مع القوّات الصّديقة".