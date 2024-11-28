النشرة: الجيش طلب من أهالي الطيية مغادرتها بعد قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف تجمعاتهم بالساحة ومحيط العين بصواريخ على ثلاث دفعات

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "الجيش اللبناني طلب من أهالي الطيية مغادرتها بعد قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف تجمعاتهم في الساحة ومحيط العين بصواريخ من مسيّرة على ثلاث دفعات ما أدّى إلى اصابة ثلاثة مواطنين بجروح".

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