هكذا ضلّلت وزيرة النقل البريطانية الشرطة!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اعترفت وزيرة النقل البريطانية بالذنب في جريمة تتعلق بتضليل الشرطة أثناء ترشحها للبرلمان في عام 2014.

وكانت لويز هيغ مثلت أمام محكمة كامبرويل غرين الجزئية قبل ستة أشهر من الانتخابات العامة لعام 2015، بعد تقديم تقرير كاذب للضباط بأن هاتفها المحمول قد سُرق.

حسب قناة (سكاي نيوز)، قالت السيدة هيغ إنها "تعرضت للسرقة أثناء خروجها ليلاً" في عام 2013. ثم أبلغت الشرطة بالحادث وأعطت الضباط قائمة بالأشياء التي تعتقد أنها سُرقت - بما في ذلك هاتف محمول خاص بالعمل.

في تصريح لقناة (سكاي نيوز)، قالت وزيرة النقل إنها اكتشفت "بعد فترة" أن "الهاتف المحمول المعني لم يُسرق". وأضافت: "في غضون ذلك، تم إصدار هاتف عمل آخر لي".

وقالت وزيرة النقل: "لقد أثار تشغيل جهاز العمل الأصلي انتباه الشرطة، وطلبوا مني الحضور للاستجواب. نصحني محامي بعدم التعليق أثناء تلك المقابلة، وأنا آسف على اتباع هذه النصيحة".

وأضافت: "أحالت الشرطة الأمر إلى دائرة النيابة العامة، ومثلت أمام قضاة محكمة ساوثوورك".

وتابعت السيدة هيغ: "بناءً على نصيحة محاميي، أقررت بالذنب - على الرغم من حقيقة أن هذا كان خطأً حقيقيًا لم أحقق منه أي فائدة. لقد قبل القضاة كل هذه الحجج ومنحوني أدنى نتيجة ممكنة (إبراء ذمة) متاحة".

إدانة مستنفذة

من المفهوم أن إدانتها مصنفة الآن على أنها "مُستنفذة".

ومع ذلك، زعمت ثلاثة مصادر منفصلة أنها قدمت التقرير الكاذب للاستفادة شخصيًا، حيث زعم اثنان من المصادر أنها أرادت جهاز عمل أكثر حداثة تم طرحه لزملائها في ذلك الوقت.

وكانت الوزيرة الحالية تعمل كمديرة للسياسة العامة في Aviva، لكن مصدرين قالا إنها فقدت وظيفتها في شركة التأمين بسبب الحادث.

يذكر ملفها الحكومي أنها تركت هذا الدور في عام 2015 قبل أن تصبح عضوًا في البرلمان عن شيفيلد هيلي في الانتخابات العامة في ذلك العام.

وعلم أن الحادث تم الكشف عنه بالكامل عندما تم تعيين السيدة هايغ في حكومة الظل.

في البيان الذي أدلت لقناة (سكاي نيوز)، قالت وزير النقل: "أنا كانت شابة وكانت التجربة مرعبة".

كشف مقلق

وقال رئيس حزب المحافظين المعارض نايجل هدليستون لشبكة سكاي نيوز إن الكشف "مقلق للغاية". وأضاف: "لدى كير ستارمر أسئلة جدية للإجابة عليها فيما يتعلق بما يعرفه ومتى عن الشخص الذي عينه وزيراً للنقل يعترف بتضليل الشرطة".

يذكر أنه قبل دخولها السياسة، كانت وزير النقل شرطية خاصة في شرطة العاصمة - خدمت بين عامي 2009 و2011 في منطقة لامبث بجنوب لندن، بالقرب من المكان الذي أدينت فيه بعد عدة سنوات.

وتم تعيينها وزيرة شرطة الظل من قبل جيريمي كوربين في عام 2017 واستفادت كثيرًا من خبرتها في شرطة العاصمة عندما تحدت حكومة المحافظين بشأن المطالب المتزايدة على الضباط.

وبصفتها وزيرة للنقل، تعين السيدة هيغ أعضاء المجلس الذي يشرف على شرطة النقل البريطانية.

بوريس جونسون

وفي عام 2019، قالت إن بوريس جونسون "خدع الشرطة" وارتكب "خرقًا خطيرًا للثقة" بشأن مزاعم بأنه سيَّس ضباطًا عاملين خلال خطاب ألقاه في ويست يوركشاير.

وقام السير كير ستارمر بترقية عضو البرلمان عن شيفيلد إلى منصب وزيرة أيرلندا الشمالية في عام 2020 قبل نقلها إلى منصب وزيرة النقل في عام 2021.

وفي هذا التقرير، كانت منتقدة صريحة للطرد الجماعي لـ 800 عامل من قبل شركة P&O Ferries البحرية في عام 2022. وفي أكتوبر، بينما كانت وزيرة للنقل، اتهمت شركة P&O بأنها "مشغل مارق" ودعت إلى مقاطعة خدماتها.

توبيخ علني

تسببت التعليقات في قيام مالك الشركة ومقرها دبي بمراجعة استثمار مخطط له بقيمة مليار جنيه إسترليني في ميناء المملكة المتحدة - وهو الأمر الذي أعيد تأكيده بعد أن أجرى الوزراء محادثات عاجلة مع الشركة.

لكنها تعرضت لتوبيخ علني من السير كير الذي قال إن آراءها "لا تمثل وجهة نظر الحكومة".

وبسبب ارتباطها برئيسة موظفي داونينغ ستريت السابقة سو غراي، كانت هناك تكهنات بأن دورها الوزاري قد يكون مهددًا في أي تعديل وزاري مستقبلي.

يذكر أن ابن السيدة غراي، عضو البرلمان عن حزب العمال ليام كونلون، هو السكرتير البرلماني الخاص للسيدة هيغ ويعمل بمثابة "عيونها وأذنيها" في البرلمان، بينما عمل موظف سابق آخر لديها أيضًا لصالح رئيسة الموظفين السابقة قبل إقالتها بعد خسارتها صراعًا على السلطة داخل مقر الحكومة.

بصفتها وزيرة للنقل، كانت السيدة هيغ واحدة من حفنة من وزراء الحكومة الذين اشتكوا إلى وزارة الخزانة بشأن التخفيضات الوشيكة في الميزانية.

وهي تُعتبر واحدة من أكثر أعضاء مجلس الوزراء يسارية وقد تعهدت "بتمزيق جذور التاتشرية" بخططها لإصلاح السكك الحديدية والحافلات.

في عام 2015، كانت السيدة هيغ واحدة من عدد من نواب حزب العمال الذين رشحوا السيد كوربين لمنصب الزعيم - وهو القرار الذي قالت لاحقًا إنها ندمت عليه.