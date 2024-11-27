ميقاتي اطلع من قائد الجيش قبل جلسة الحكومة على خطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قائد الجيش العماد جوزيف عون قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي، واطلع منه على الوضع الامني وخطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب. ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر الأربعاء بعد عدوان إسرائيلي واسع. وبدأ أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية في العودة إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار، في وقت لم يعد فيه بعد سكان الشمال في المستوطنات الإسرائيلية جراء عمليات حزب الله التي استهدفت المستوطنات ومواقع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

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