وفد من اللقاء الديمقراطيّ بعد لقاء المطران عودة: سنشارك في جلسة التمديد لقائد الجيش وسيكون شبيهًا لما حصل السنة الماضية

أكّد المتحدث باسم وفد اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ، بعد لقاء متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران ​الياس عودة، "اننا سنشارك والتمديد سيكون شبيهًا لما حصل السنة الماضية وتتجّه الجلسة نحو التمديد للقيادات الثلاثة التي مُدّد لها السنة الماضية".

واشار الى أننا "اتفقنا على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والركن السياسي الأساسي هو اتفاق الطائف الذي سنواجه به مرحلة ما بعد الحرب."

ولفت إلى أنّ "لبنان مقبل على مرحلة يجب أن نستفيد فيها من التضامن الشعبيّ الذي لُمس لدى اللبنانيين، كي نتوحد حول أولوية أساسية أخرى هي انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لمواكبة المرحلة المقبلة ومواكبة تطبيق الاتفاق الذي إن شاء الله سيبصر النور".