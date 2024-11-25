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مصر.. 17 مفقوداً بغرق مركب سياحي

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ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات) 

أعلنت السلطات المصرية، أمس، أن 17 شخصاً بينهم أجانب لا يزالون في عداد المفقودين، بعد إنقاذ 28 شخصاً إثر غرق مركب سياحي في البحر الأحمر.
وأوضحت محافظة البحر الأحمر في بيان أن المركب أرسل نداء استغاثة، وكان ينقل 31 سائحاً من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم.
وأشارت إلى أن المركب، وهو اليخت السياحي «سي ستوري»، أبحر الأحد في رحلة غطس تستمر أياماً، من بورت غالب، وكان من المقرر أن يرسو الجمعة في مدينة الغردقة الواقعة على مسافة 200 كيلومتر إلى الشمال منها.
وأوضح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي أن عمليات البحث والإنقاذ تشارك فيها فرقاطة وطائرات عائدة للقوات المسلحة المصرية، مشيراً إلى أن «فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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