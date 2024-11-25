غارات ‎إسرائيلية على جسور في ريف ‎القصير قرب ‎الحدود السورية اللبنانية

أكد التلفزيون السوري، أن "عدوانا إسرائيليا استهدف جسور الجوبانية والدف وعرجون وبوابة النزارية في منطقة القصير بريف حمص".

وكان قد أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن غارات ‎إسرائيلية استهدفت عدة جسور على ‎نهر العاصي في ريف ‎القصير قرب ‎الحدود ‎السورية ‎اللبنانية.

وأكد مراسل النشرة في البقاع، أن الغارات داخل الاراضي السورية على الحدود مع لبنان لناحية الهرمل استهدفت جسر الدف، جسر الجوبانية ومعبر جوسير.