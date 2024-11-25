غارات ‎إسرائيلية على جسور في ريف ‎القصير قرب ‎الحدود السورية اللبنانية

أكد التلفزيون السوري، أن "عدوانا إسرائيليا استهدف جسور الجوبانية والدف وعرجون وبوابة النزارية في منطقة القصير بريف حمص".
وكان قد أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن غارات إسرائيلية استهدفت عدة جسور على نهر العاصي في ريف القصير قرب الحدود السورية اللبنانية.
وأكد مراسل النشرة في البقاع، أن الغارات داخل الاراضي السورية على الحدود مع لبنان لناحية الهرمل استهدفت جسر الدف، جسر الجوبانية ومعبر جوسير.
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