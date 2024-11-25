البابا فرنسيس: غطرسة المحتل في فلسطين وأوكرانيا تقوّض الحوار

أعرب البابا فرنسيس، عن أدانته بـ"غطرسة الغزاة في كل من أوكرانيا وفلسطين".

ولفت البابا، في كلمة بالإسبانية في الفاتيكان بمناسبة الذكرى الأربعين لمعاهدة السلام بين تشيلي والأرجنتين، الى أنني "أذكر ببساطة إخفاقين للبشرية اليوم: أوكرانيا وفلسطين حيث المعاناة كبيرة وحيث غطرسة المحتل تقوض الحوار".

وانتقد البابا، مجددا تجارة الأسلحة مشيرا إلى "نفاق الحديث عن السلام أثناء شن الحروب".