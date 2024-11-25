الأمم المتحدة دعت الجهات المعنية الى "الموافقة على وقف إطلاق النار" في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة الجهات المعنية الى "الموافقة على وقف إطلاق النار" في لبنان حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي، وذلك في ظل تقارير عن اتجاه لبنان وإسرائيل لابرام اتفاق يستند إلى مقترح أميركي.
وقال مهند هادي أمام مجلس الأمن الدولي باسم موفد الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند "أحيي الجهود الدبلوماسية الجارية للوصول الى وقف الأعمال القتالية وأدعو الجهات الى الموافقة على وقف إطلاق النار المرتكز على التطبيق الكامل للقرار 1701".
وكانت قد علمت "النشرة" ان قرار وقف الحرب أقرّ بشكل نهائي، وان التنفيذ ينتظر الإعلان عنه قريباً جداً، من دون تحديد سقف زمني، وقد يكون الإعلان عن وقف الحرب خلال ساعات.
وابلغ مصدر دبلوماسي غربي "النشرة" ان كل العراقيل تم ازالتها، ولم يعد هناك من اي مبرر لتأخير الإعلان عن وقف الحرب الإسرائيلية، سوى ترتيبات شكلية تتعلق بالاسرائيليين.
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