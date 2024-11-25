وزير التراث الإسرائيلي: سأعارض التوصل إلى اتفاق مع لبنان

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قوله "إنني سأعارض التوصل إلى اتفاق مع لبنان".
وقال: "إذا أردنا كسب الوقت حتى تولي الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه فالاتفاق قد يكون صحيحا".
في وقت سابق، كشف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، "أنني أعتقد أن الحكومة ستجتمع اليوم أو غدا لبحث وقف إطلاق النار في لبنان".
وكانت قد علمت "النشرة" ان قرار وقف الحرب أقرّ بشكل نهائي، وان التنفيذ ينتظر الإعلان عنه قريباً جداً، من دون تحديد سقف زمني، وقد يكون الإعلان عن وقف الحرب خلال ساعات.
وابلغ مصدر دبلوماسي غربي "النشرة" ان كل العراقيل تم ازالتها، ولم يعد هناك من اي مبرر لتأخير الإعلان عن وقف الحرب الإسرائيلية، سوى ترتيبات شكلية تتعلق بالاسرائيليين.
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