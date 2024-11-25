طاقة الشيوخ: تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخفف الأعباء عن المواطنين

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أوصت لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب مجدي سليم، بضرورة إنهاء أزمة توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة، بالتنسيق بين وزارتي البترول والإسكان، وإفادة اللجنة بالبروتوكول الموقع بين الوزارة والجهاز.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وبمشاركة ممثلين عن وزارة البترول ورئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة المهندس ياسر عبد الله، وعلى شحاتة نائب رئيس الجهاز، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة في شأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة حتي الآن.



لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ



لجنة الطاقة والقوى العاملة

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، بقرار وزير البترول المهندس كريم بدوي بشأن تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكداً أن ذلك يخفف من الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال "سليم": لا يعقل أن مدينة مثل أسيوط الجديدة منشأة منذ 25 عاماً وحتى الآن لم يتم توصيل الغاز الطبيعي لها، في حين أن هناك قرى بالمحافظة بها غاز طبيعي، والمشكلة تائهة بين وزارة البترول وجهاز مدينة أسيوط الجديدة، مؤكداً أن فكرة دفع المواطنين مبالغ مسبقة أمر غير منطقي، وأن المدينة بها مجمع عمراني متكامل، حيث بها 3 جامعات جديدة.

فيما قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن هناك 49 مدينة أنشئت في مصر منذ إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية منها 24 مدينة من الجيل الرابع المدن الذكية، وتابع: هذه المدن يتم تسليم الوحدات السكانية فيها كاملة المرافقة جاهزة للسكن.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ، إلى أن هناك مدن ما زالت فيها نسبة الأشغال لا تتجاوز 15% بسبب مثل تلك الأمور، متسائلاً: كيف لمدينة أسيوط الجديدة بها 90 ألف مواطن ومخطط أن يكون بها 750 ألف مواطن ولم يتم توصيل الغاز الطبيعي لها، مطالباً بضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بدفع المبلغ المخصص في البروتوكول بين وزارة البترول وجهاز مدينة أسيوط الجديدة والمقدرة بـ 55 مليون جنيه، ولا يتم تحصيل أي مبالغ من المواطنين إلا بعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

فيما قال المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن كل ما تحتاجه وزارة البترول من تيسيرات لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة فهو متاح، وتابع قائلاً: هناك بروتوكول موقع بين الجهاز ووزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة.