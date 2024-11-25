شكرا لقرائتكم خبر عن بقرب مبنى سكني.. تحطم طائرة شحن في ليتوانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة شحن في ليتوانيا اليوم الاثنين، بالقرب من مبنى سكني. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ: "إن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل وأصيب آخر نتيجة الحادث".

كما أعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية، راموناس ماتونيس، إصابة أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة، ومقتل أحد الطيارين، دون إيضاح سبب تحطم الطائرة.

