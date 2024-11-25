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بقرب مبنى سكني.. تحطم طائرة شحن في ليتوانيا

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة شحن في ليتوانيا اليوم الاثنين، بالقرب من مبنى سكني. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ: "إن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل وأصيب آخر نتيجة الحادث".
كما أعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية، راموناس ماتونيس، إصابة أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة، ومقتل أحد الطيارين، دون إيضاح سبب تحطم الطائرة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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