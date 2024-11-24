حزب الله: استهدفنا قاعدة زفولون للصناعات العسكرية في حيفا وتجمعا لقوات العدو شرقي الخيام للمرة الرابعة ومرابض المدفعية في جعتون

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:20 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية".

كما أفاد بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:20 من اليوم الأحد 24-11-2024، مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي شمالي شرق مستوطنة جعتون، التي تعتدي على أهلنا وقرانا، بصليةٍ صاروخية".

هذا، وأفاد بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، قاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية".